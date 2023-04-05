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Детективи НАБУ прийшли з обшуками в Харківську ОВА: що відомо

Детективи НАБУ прийшли з обшуками в Харківську ОВА: що відомо

Київ • УНН

 • 754673 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України проводять слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації, передає УНН із посиланням на повідомлення Харківської ОВА у Telegram.

Цитата

"Сьогодні Національне антикорупційне бюро України дійсно здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації. Зокрема, у керівництва Апарату ХОВА та в Департаменті агропромислового розвитку", - зазначено у повідомленні.

В ОВА додали, що зі свого боку максимально та всебічно співпрацюють з НАБУ та сприяють у його роботі, надають детективам Агентства усі запитувані документи та необхідну інформацію.

Додамо

Крім того, правоохоронці проводять обшуки у фірмах, які пов'язують з ексзаступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем, який, як підозрюється, спільно з колишнім главою Адміністрації Президента України Андрієм Клюєвим створив так званий "політичний офіс"для контролю за діяльністю впливових українських високопосадовців.

Українські Національні Новини

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