Детективи НАБУ прийшли з обшуками в Харківську ОВА: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України проводять слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації, передає УНН із посиланням на повідомлення Харківської ОВА у Telegram.
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"Сьогодні Національне антикорупційне бюро України дійсно здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації. Зокрема, у керівництва Апарату ХОВА та в Департаменті агропромислового розвитку", - зазначено у повідомленні.
В ОВА додали, що зі свого боку максимально та всебічно співпрацюють з НАБУ та сприяють у його роботі, надають детективам Агентства усі запитувані документи та необхідну інформацію.
Додамо
Крім того, правоохоронці проводять обшуки у фірмах, які пов'язують з ексзаступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем, який, як підозрюється, спільно з колишнім главою Адміністрації Президента України Андрієм Клюєвим створив так званий "політичний офіс"для контролю за діяльністю впливових українських високопосадовців.