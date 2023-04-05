Детективы НАБУ пришли с обысками в Харьковскую ОВА: что известно

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"Сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины действительно осуществляет следственные действия в некоторых структурных подразделениях Харьковской областной военной администрации. В частности, у руководства Аппарата ХОВА и в Департаменте агропромышленного развития", - говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что со своей стороны максимально и всесторонне сотрудничают с НАБУ и способствуют в его работе, предоставляют детективам Агентства все запрашиваемые документы и необходимую информацию.

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Кроме того, правоохранители проводят обыски в фирмах, которые связывают с экс-заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем, который, как подозревается, совместно с бывшим главой Администрации Президента Украины Андреем Клюевым создал так называемый "политический офис" для контроля за деятельностью влиятельных украинских чиновников.