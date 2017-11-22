В НАБУ подтвердили наличие конфликта с САП
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Национальном антикоррупционном бюро Украины уже не первый месяц существует конфликт с Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Об этом во время заседания антикоррупционного комитета заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.
"О том, что конфликт с САП пишут уже не первый месяц. И действительно, были горячие дискуссии между нами", - отметил А.Сытник.
По его словам, отношения между ведомствами нельзя назвать идеальными. Однако он отметил, что оба органа продолжают совместную работу, результаты которой скоро будут представлены.
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"Главное не то, как мы относимся друг к другу лично, главное - какой мы даем общий результат. Потому что НАБУ без САП никакого результата дать не может. САП так же", - подчеркнул директор НАБУ.