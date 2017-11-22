В НАБУ подтвердили наличие конфликта с САП

"О том, что конфликт с САП пишут уже не первый месяц. И действительно, были горячие дискуссии между нами", - отметил А.Сытник.

По его словам, отношения между ведомствами нельзя назвать идеальными. Однако он отметил, что оба органа продолжают совместную работу, результаты которой скоро будут представлены.

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"Главное не то, как мы относимся друг к другу лично, главное - какой мы даем общий результат. Потому что НАБУ без САП никакого результата дать не может. САП так же", - подчеркнул директор НАБУ.