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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 17531 просмотра

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14:39 • 49076 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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13:46 • 75865 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
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В НАБУ подтвердили наличие конфликта с САП

В НАБУ подтвердили наличие конфликта с САП

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Национальном антикоррупционном бюро Украины уже не первый месяц существует конфликт с Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Об этом во время заседания антикоррупционного комитета заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.

"О том, что конфликт с САП пишут уже не первый месяц. И действительно, были горячие дискуссии между нами", - отметил А.Сытник.

По его словам, отношения между ведомствами нельзя назвать идеальными. Однако он отметил, что оба органа продолжают совместную работу, результаты которой скоро будут представлены.

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"Главное не то, как мы относимся друг к другу лично, главное - какой мы даем общий результат. Потому что НАБУ без САП никакого результата дать не может. САП так же", - подчеркнул директор НАБУ.

Украинские Национальные Новости

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