У НАБУ підтвердили наявність конфлікту із САП
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Національному антикорупційному бюро України вже не перший місяць існує конфлікт із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Про це під час засідання антикорупційного комітету заявив Директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
“Про те, що є конфлікт з САП пишуть вже не перший місяць. І дійсно, були гарячі дискусії між нами”, — зазначив А.Ситник.
За його словами, відносини між відомствами не можна назвати ідеальними. Проте він зазначив, що обидва органи продовжують спільну роботу, результати якої скоро будуть представлені.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Корчак розповіла, чи має претензії до Ситника
“Головне не те, як ми відносимося один до одного особисто, головне — який ми даємо спільний результат. Тому що НАБУ без САП жодного результату дати не може. САП так само”, — підкреслив Директор НАБУ.