У НАБУ підтвердили наявність конфлікту із САП

“Про те, що є конфлікт з САП пишуть вже не перший місяць. І дійсно, були гарячі дискусії між нами”, — зазначив А.Ситник.

За його словами, відносини між відомствами не можна назвати ідеальними. Проте він зазначив, що обидва органи продовжують спільну роботу, результати якої скоро будуть представлені.

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“Головне не те, як ми відносимося один до одного особисто, головне — який ми даємо спільний результат. Тому що НАБУ без САП жодного результату дати не може. САП так само”, — підкреслив Директор НАБУ.