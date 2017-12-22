В НАБУ подтвердили информацию об обысках у знакомых нардепа Мосийчука

"Сейчас мы можем говорить о том, что детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют следственные действия - обыски по адресам проживания лиц, приближенных к народному депутату (Мосийчуку - ред.). Основанием стала информация о том, что эти лица могут хранить документы и другие доказательства возможного уголовного преступления по факту совершения нардепом преступлений, предусмотренных статьей 366-1 (декларирование недостоверной информации) и частью 3 статьи 368-2 (незаконное обогащение)", - рассказали в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мосийчук попросил ГПУ привлечь к ответственности руководство НАБУ

В НАБУ отметили, что в рамках этого уголовного производства, по которым проводятся следственные действия, никому подозрение не сообщалось.

Напомним, ранее нардеп Мосийчук заявил о том, что у его знакомых проводят обыски детективы НАБУ.

Как сообщал УНН, в 2015-м году ГПУ подозревала Мосийчука в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 2, 3 ст. 296 (хулиганство), ч. 1, 2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг), ч. 1 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч.1, 2 ст. 377 (угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного) УК Украины.