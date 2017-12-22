У НАБУ підтвердили інформацію про обшуки у знайомих нардепа Мосійчука
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП шукають у знайомих народного депутата Ігоря Мосійчука можливі докази імовірного незаконного збагачення. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі НАБУ.
“Наразі ми можемо говорити про те, що детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюють слідчі дії — обшуки за адресами мешкання осіб, наближених до народного депутата (Мосійчука — ред.). Підставою стала інформація про те, що ці особи можуть зберігати документи та інші докази імовірного кримінального правопорушення за фактом вчинення нардепом злочинів, передбачених статтею 366-1 (декларування недостовірної інформації), та частиною 3 статті 368-2 (незаконне збагачення)”, — розповіли у прес-службі.
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У НАБУ зазначили, що в рамках цього кримінального провадження, за яким проводяться слідчі дії, нікому про підозру не повідомлялось.
Нагадаємо, раніше нардеп Мосійчук заявив про те, що у його знайомих проводять обшуки детективи НАБУ.
Як повідомляв УНН, у 2015-му році ГПУ підозрювала Мосійчука у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 2, 3 ст. 296 (хуліганство), ч. 1, 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок), ч. 1 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч.1, 2 ст. 377 (погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного) КК України.