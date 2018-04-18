В МИД выясняют информацию о ДТП с украинцами в ​​Чехии

"Пока не подтверждено", - прокомментировал он сообщения в СМИ о ДТП.

На уточняющий вопрос, выясняет ли МИД информацию о ДТП в Чехии с участием украинцев собеседник агентства ответил "да".

Напомним, ранее пользователи соцсетей сообщали о том, что в Чехии автобус с украинскими попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате чего пострадали 8 человек.