В МИД выясняют информацию о ДТП с украинцами в Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Украины пока не может подтвердить информацию о ДТП в Чехии, в которую, по информации СМИ, попал автобус с украинцами. Об этом сообщил УНН заместитель директора ДКС МИД Украины - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.
"Пока не подтверждено", - прокомментировал он сообщения в СМИ о ДТП.
На уточняющий вопрос, выясняет ли МИД информацию о ДТП в Чехии с участием украинцев собеседник агентства ответил "да".
Напомним, ранее пользователи соцсетей сообщали о том, что в Чехии автобус с украинскими попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате чего пострадали 8 человек.