У МЗС з’ясовують інформацію щодо ДТП з українцями в Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ України наразі не може підтвердити інформацію щодо ДТП у Чехії, в яку, за інформацією ЗМІ, потрапив автобус з українцями. Про це повідомив УНН заступник директора ДКС МЗС України - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.
“Ще не підтверджено”, — прокоментував він повідомлення у ЗМІ про ДТП.
На уточнююче питання, чи з’ясовує МЗС інформацію про ДТП в Чехії за участю українців, співрозмовник відповів “так”.
Нагадаємо, раніше користувачі соцмереж повідомляли про те, що у Чехії автобус з українцями потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок чого постраждали 8 осіб.