В МИД сделали заявление к старту раунда письменных объяснений по делу Украины против РФ в Международном суде ООН

КИЕВ. 15 октября. УНН. В МИД Украины выразили уверенность, что Россия понесет ответственность за нарушение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, пишет УНН со ссылкой на заявление ведомства во второй раунд письменных объяснений по делу Украины против России в Международном суде ООН.