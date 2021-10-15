В МИД сделали заявление к старту раунда письменных объяснений по делу Украины против РФ в Международном суде ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. В МИД Украины выразили уверенность, что Россия понесет ответственность за нарушение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, пишет УНН со ссылкой на заявление ведомства во второй раунд письменных объяснений по делу Украины против России в Международном суде ООН.
Цитата
“Украина уверена, что Россия понесет ответственность за нарушение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации”, — сообщили в МИД.
Детали
Международный Суд ООН назначил второй раунд письменных объяснений по делу Украины против России. Решение было опубликовано сегодня на сайте Международного суда.
Дело касается систематических нарушений Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Решению Суда начать второй раунд письменных объяснений предшествовали консультации представителей сторон с Президентом Суда 30 сентября 2021 года. Во время консультаций Украина отмечала необходимость скорейшего назначения даты для подачи возражений фактических и правовых контраргументов. Это будет способствовать достижению справедливости для народа Украины и привлечению России к ответственности за нарушение международного права.
“После подачи Украиной Меморандума, в котором подробно устанавливалось нарушение Россией международного права, Россия отрицала наличие у Суда юрисдикции рассматривать данное дело. Решением от 8 февраля 2019 года Международный Суд ООН отверг все возражения России относительно юрисдикции”, — сообщат в МИД.
Согласно решению суда, Украина должна подать ответ на Контр-Меморандум России до 8 апреля 2022 года, после чего Россия должна подать свой письменный документ до 8 декабря 2022 года. После представления финальных письменных возражений сторонами Суд назначит дату устных слушаний по существу дела и примет окончательное решение.
Дополнение
Отметим, что еще в феврале этого года в МИД заявили, что Россия в Международном суде ООН пытается затянуть переход к рассмотрению по существу дела о применении и толковании международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм рассовой дискриминации в Крыму.