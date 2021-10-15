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У МЗС зробили заяву до старту раунду письмових пояснень у справі Україна проти РФ у Міжнародному Суді ООН

Київ • УНН

 • 17261 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. У МЗС України висловили впевненість, що Росія понесе відповідальність за порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, пише УНН з посиланням на заяву відомства до другого раунду письмових пояснень у справі Україна проти Росії в Міжнародному Суді ООН.

Цитата

“Україна впевнена, що Росія понесе відповідальність за порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації”, — повідомили у МЗС.

Деталі

Міжнародний Суд ООН призначив другий раунд письмових пояснень у справі Україна проти Росії. Рішення було опубліковане сьогодні на сайті Міжнародного суду.

Справа стосується систематичних порушень Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Рішенню Суду розпочати другий раунд письмових пояснень передували консультації представників сторін з Президентом Суду 30 вересня 2021 року. Під час консультацій Україна наголошувала на необхідності якнайшвидшого призначення дати для подачі заперечень фактичних та правових контраргументів. Це сприятиме досягненню справедливості для народу України та притягненню Росії до відповідальності за порушення міжнародного права.

“Після подання Україною Меморандуму, у якому детально встановлювалося порушення Росією міжнародного права, Росія заперечувала наявність у Суду юрисдикції розглядати дану справу. Рішенням від 8 лютого 2019 року Міжнародний Суд ООН відкинув усі заперечення Росії щодо юрисдикції”, — повідомли у МЗС.

Відповідно до рішення Суду, Україна має подати відповідь на Контр-Меморандум Росії до 8 квітня 2022 року, після чого Росія повинна подати свій письмовий документ до 8 грудня 2022 року. Після подання фінальних письмових заперечень Сторонами, Суд призначить дату усних слухань по суті справи та прийме остаточне рішення.

Доповнення

Зазначимо, що ще у лютому цього року у МЗС заявили, що Росія у Міжнародному суді ООН намагається затягнути перехід до розгляду по суті справи щодо застосування та тлумачення міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації в Криму.

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