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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63099 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 77235 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 79929 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107372 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100388 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104553 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
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В МИД завершают работу над проектом оформления украинских е-виз для граждан 47 стран

В МИД завершают работу над проектом оформления украинских е-виз для граждан 47 стран

Киев  •  УНН

 • 9338 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Украины завершает работу над новым проектом оформления электронных виз для въезда в Украину для граждан 47 стран мира. Об этом во время пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель директора департамента консульской службы Украины Дмитрий Васильев, передает УНН.

"... мы завершаем работу над совершенно новым для нас проектом - это оформление электронных виз для въезда в Украину. Речь идет о том, что визы будут оформляться централизованно у нас в департаменте консульской службы для граждан 47 государств", - отметил он.

По словам Васильева, в рамках проекта уже создана соответствующая онлайн-платформа. Он отметил, что процедура оформления визы была максимально упрощена - иностранцам необходимо будет просто зарегистрироваться на веб-портале, заполнить анкету, загрузить минимальный пакет документов, осуществить онлайн-оплату консульского сбора и получить электронную визу себе на электронную почту.

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"Надеюсь, что все необходимые подготовительные процедуры ближайшее время мы завершим, сможем перейти уже к практическому тестированию, и потом будет внедрение этой новой процедуры", - сказал он.

В прошлом году в трех консульских пунктах Украины, действующих в "Борисполе", "Жулянах" и в Одессе, было оформлено 20 тыс. виз для иностранцев.

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