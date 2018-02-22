В МИД завершают работу над проектом оформления украинских е-виз для граждан 47 стран
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Украины завершает работу над новым проектом оформления электронных виз для въезда в Украину для граждан 47 стран мира. Об этом во время пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель директора департамента консульской службы Украины Дмитрий Васильев, передает УНН.
"... мы завершаем работу над совершенно новым для нас проектом - это оформление электронных виз для въезда в Украину. Речь идет о том, что визы будут оформляться централизованно у нас в департаменте консульской службы для граждан 47 государств", - отметил он.
По словам Васильева, в рамках проекта уже создана соответствующая онлайн-платформа. Он отметил, что процедура оформления визы была максимально упрощена - иностранцам необходимо будет просто зарегистрироваться на веб-портале, заполнить анкету, загрузить минимальный пакет документов, осуществить онлайн-оплату консульского сбора и получить электронную визу себе на электронную почту.
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"Надеюсь, что все необходимые подготовительные процедуры ближайшее время мы завершим, сможем перейти уже к практическому тестированию, и потом будет внедрение этой новой процедуры", - сказал он.
В прошлом году в трех консульских пунктах Украины, действующих в "Борисполе", "Жулянах" и в Одессе, было оформлено 20 тыс. виз для иностранцев.