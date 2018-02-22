У МЗС завершують роботу над проектом оформлення українських е-віз для громадян 47 країн
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ України завершує роботу над новим проектом оформлення електронних віз для в’їзду в Україну для громадян 47 держав світу. Про це під час прес-конференції в Києві повідомив заступник директора департаменту консульської служби України Дмитро Васильєв, передає УНН.
“...ми завершуємо роботу над абсолютно новим для нас проектом — це оформлення електронних віз для в’їзду в Україну. Мова йде про те, що візи будуть оформлюватися централізовано у нас в департаменті консульської служби для громадян 47 держав”, — зазначив він.
За словами Васильєва, в рамках проекту уже створено відповідну онлайн-платформу. Він зазначив, що процедуру оформлення візи було максимально спрощено —іноземцям необхідно буде просто зареєструватись на веб-порталі, заповнити анкету, завантажити мінімальний пакет документів, здійснити онлайн-сплату консульського збору і отримати електронну візу собі на електронну пошту.
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“Сподіваюсь, що всі необхідні підготовчі процедури найближчим часом ми завершимо, зможемо перейти вже до практичного тестування, і потім буде запровадження цієї нової процедури”, — сказав він.
Нагадаємо, минулого року в трьох консульських пунктах України, що діють у “Борисполі”, “Жулянах” та в Одесі, було оформлено 20 тисяч віз для іноземців.