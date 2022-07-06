В МИДе отметили ошибочное понимание лавровым основ дипломатической этики

ukru
13:44 • 14540 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 17734 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 31601 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 48932 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 55064 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 91019 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 116131 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125318 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112804 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141830 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 41534 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 93681 просмотра
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 27923 просмотра
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 24080 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

09:17 • 26155 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 91019 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 93681 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 241724 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 271519 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 208349 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 20676 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 116131 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103882 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121615 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 124016 просмотра
Актуальное
В МИДе отметили ошибочное понимание лавровым основ дипломатической этики

В МИДе отметили ошибочное понимание лавровым основ дипломатической этики

Киев • УНН

 • 193666 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. В российском дипломатическом ведомстве произошло диссоциативное расстройство, считают в Министерстве иностранных дел Украины на фоне последних заявлений российского топ-«дипломата» сергея лаврова, пишет УНН.

Контекст

По данным СМИ, господин лавров заявил, что обнародование содержания разговора между президентом Франции Эммануэлем Макроном и российским диктатором владимиром путиным, которое состоялось накануне полномасштабного вторжения россии в Украину, является якобы нарушением "дипломатической этики".

Переговоры состоялись 20 февраля. Разговор был обнародован на прошлой неделе в документальном фильме "Президент, Европа и война".

Комментарий МИД Украины

«лавров упомянул о дипломатической этике, комментируя обнародование содержания разговора лидера Франции Эммануэля Макрона и президента россии владимира путина накануне полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Но при этом он забыл вспомнить, как его ведомство в ноябре 2021 года обнародовало конфиденциальную переписку министров иностранных дел Германии и Франции в контексте деятельности Нормандского формата. Как вы понимаете, разрешение на это они не давали», - напомнил спикер МИД Украины Олег Николенко.

«Вот и получается некое диссоциативное расстройство в российской дипломатии. Говорят одно, а делают другое», - написал дипломат в Facebook.

Добавим

В ноябре 2021 года мид рф якобы “из-за искажения роли россии во внутриукраинском урегулировании” (как принято называть агрессию россии против Украины в Москве — ред.) и подход к проведению встречи в “Нормандском формате” решило обнародовать дипломатическую переписку министров иностранных дел рф, Германии и Франции.

Франция и Германия обвинили россию в нарушении дипломатического протокола. Украина заявила о попытке рф «добить» «Нормандский формат».

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы