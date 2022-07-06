У МЗС зауважили хибне розуміння лавровим основ дипломатичної етики
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У російському дипломатичному відомстві стався дисоціативний розлад, вважають у Міністерстві закордонних справ України на тлі останніх заяв російського топ-«дипломата» сергія лаврова, пише УНН.
Контекст
За даними ЗМІ, пан лавров заявив, що оприлюднення змісту розмови між президентом Франції Еммануелем Макроном і російським диктатором владіміром путіним, яка відбулась напередодні повномасштабного вторгнення рф в Україну, є начебто порушенням "дипломатичної етики".
Перемовини відбулись 20 лютого. Розмова була оприлюднена минулого тижня в документальному фільмі "Президент, Європа і війна".
Коментар МЗС України
«лавров згадав про дипломатичну етику, коментуючи оприлюднення змісту розмови лідера Франції Еммануеля Макрона та президента росії владіміра путіна напередодні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Але при цьому він забув згадати, як його відомство в листопаді 2021 року оприлюднило конфіденційну переписку міністрів закордонних справ Німеччини та Франції в контексті діяльності Нормандського формату. Як ви розумієте, дозвіл на це вони не давали», - нагадав речник МЗС України Олег Ніколенко.
«Ось і виходить такий собі дисоціативний розлад в російській дипломатії. Кажуть одне, а роблять інше», - написав дипломат у Facebook.
Додамо
У листопаді 2021 року мзс рф нібито “через спотворення ролі росії у внутрішньоукраїнському врегулюванні” (як прийнято називати агресію рф проти України в Москві — ред.) і підхід до проведення зустрічі в “Нормандському форматі” вирішило оприлюднити дипломатичне листування міністрів закордонних справ рф, Німеччини та Франції.
Франція і Німеччина звинуватили росію в порушенні дипломатичного протоколу. Україна заявила про спробу рф «добити» «Нормандський формат».