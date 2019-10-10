В МИД отреагировали на обращение ПАСЕ в Венецианку из-за украинского законопроекта
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на действия Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы, который попросил Венецианскую комиссию дать оценку проекту закона Украины о деятельности органов судебной власти. Об этом говорится в ответе пресс-службы МИД на информационный запрос УНН.
"Вопросы обеспечения верховенства права и независимости судебной системы являются одними из главных приоритетов, задекларированных Советом Европы, что нашло свое отражение в Европейской конвенции по правам человека. Украина придерживается взятых на себя в рамках СЕ юридических обязательств", - отметили в министерстве.
Отмечается, что привлечение экспертной помощи Совета Европы широко используется в процессе реформ в Украине "в том числе при разработке и принятии законов, связанных с деятельностью судебной ветви власти".
На вопрос о реакции на письмо Генерального секретаря СЕ с беспокойством по проекту закона № 1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления", рекомендованный к принятию во втором чтении комитетом Верховной Рады по вопросам правовой политики, в МИД отметили, что обратились с этим вопросом в Министерство юстиции.
"Что касается конкретных вопросов, поднятых в письме Генерального секретаря Совета Европы и связанных с рассмотрением в Комитете министров СЕ состояния выполнения Украиной решений Европейского суда по правам человека и, в этом контексте, проектом закона № 1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского управления", о них проинформирован Правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ, учитывая его компетенцию в соответствии с Законом Украины "О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека", - сообщили в министерстве.
Как сообщал УНН, на этой неделе стало известно, что Мониторинговый комитет ПАСЕ попросил Венецианскую комиссию дать оценку проекту закона Украины о деятельности органов судебной власти .