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У МЗС відреагували на звернення ПАРЄ до Венеціанки через український законопроект

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України відреагували на дії Моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи, який попросив Венеціанську комісію дати оцінку проекту закону України про діяльність органів судової влади. Про це йдеться у відповіді пресслужби МЗС на інформаційний запит УНН.

У МЗС відреагували на звернення ПАРЄ до Венеціанки через український законопроект

"Питання забезпечення верховенства права і незалежності судової системи є одними з головних пріоритетів, задекларованих Радою Європи, що знайшло своє відображення в Європейській конвенції з прав людини. Україна дотримується взятих на себе в рамках РЄ юридичних зобов’язань", - наголосили в міністерстві.

Зазначається, що залучення експертної допомоги Ради Європи широко використовується у процесі реформ в Україні "у тому числі при розробці і ухваленні законів, пов’язаних з діяльністю судової гілки влади".

На питання щодо реакції на лист Генерального секретаря РЄ із занепокоєнням щодо проекту закону № 1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування", рекомендований до ухвалення у другому читанні комітетом Верховної Ради з питань правової політики, у МЗС зауважили, що звернулись із цим питанням до Міністерства юстиції.

"Що стосується конкретних питань, порушених у листі Генерального секретаря Ради Європи і пов’язаних з розглядом в Комітеті міністрів РЄ стану виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини та, у цьому контексті, проєктом закону № 1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування", про них поінформовано Урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ з огляду на його компетенцію відповідно до Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", - повідомили в міністерстві.

Як повідомляв УНН, цього тижня стало відомо, що Моніторинговий комітет ПАРЄ попросив Венеціанську комісію дати оцінку проекту закону України про діяльність органів судової влади.

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