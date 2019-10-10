У МЗС відреагували на звернення ПАРЄ до Венеціанки через український законопроект
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України відреагували на дії Моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи, який попросив Венеціанську комісію дати оцінку проекту закону України про діяльність органів судової влади. Про це йдеться у відповіді пресслужби МЗС на інформаційний запит УНН.
"Питання забезпечення верховенства права і незалежності судової системи є одними з головних пріоритетів, задекларованих Радою Європи, що знайшло своє відображення в Європейській конвенції з прав людини. Україна дотримується взятих на себе в рамках РЄ юридичних зобов’язань", - наголосили в міністерстві.
Зазначається, що залучення експертної допомоги Ради Європи широко використовується у процесі реформ в Україні "у тому числі при розробці і ухваленні законів, пов’язаних з діяльністю судової гілки влади".
На питання щодо реакції на лист Генерального секретаря РЄ із занепокоєнням щодо проекту закону № 1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування", рекомендований до ухвалення у другому читанні комітетом Верховної Ради з питань правової політики, у МЗС зауважили, що звернулись із цим питанням до Міністерства юстиції.
"Що стосується конкретних питань, порушених у листі Генерального секретаря Ради Європи і пов’язаних з розглядом в Комітеті міністрів РЄ стану виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини та, у цьому контексті, проєктом закону № 1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування", про них поінформовано Урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ з огляду на його компетенцію відповідно до Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", - повідомили в міністерстві.
Як повідомляв УНН, цього тижня стало відомо, що Моніторинговий комітет ПАРЄ попросив Венеціанську комісію дати оцінку проекту закону України про діяльність органів судової влади.