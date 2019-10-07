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ПАРЄ звернулася до Венеціанської комісії для оцінки проекту закону України про судову владу

Київ • УНН

 • 15209 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Моніторинговий комітет ПАРЄ попросив Венеціанську комісію дати оцінку проекту закону України про діяльність органів судової влади. Про це сказано в заяві, опублікованій на сайті Венеціанської комісії, передає УНН.

ПАРЄ звернулася до Венеціанської комісії для оцінки проекту закону України про судову владу

"Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи запросив думку Венеціанської комісії про недавні поправки до законодавчої бази в Україні, що регулює діяльність Верховного суду і органів судової влади", - йдеться в заяві.

Відзначимо так само, що раніше в листі Генеральному секретарю Ради Європи Марії Пейчіновіч-Бурич, адресованому міністру закордонних справ України, висловлювалася "деяка стурбованість" недавно прийнятим в першому читанні законом Верховної Ради про внесення змін в судову систему.

"Цей текст висуває широкомасштабні зміни, які можуть мати серйозні наслідки для незалежності судової системи", - написала Генеральний секретар.

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