ПАРЄ звернулася до Венеціанської комісії для оцінки проекту закону України про судову владу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Моніторинговий комітет ПАРЄ попросив Венеціанську комісію дати оцінку проекту закону України про діяльність органів судової влади. Про це сказано в заяві, опублікованій на сайті Венеціанської комісії, передає УНН.
"Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи запросив думку Венеціанської комісії про недавні поправки до законодавчої бази в Україні, що регулює діяльність Верховного суду і органів судової влади", - йдеться в заяві.
Відзначимо так само, що раніше в листі Генеральному секретарю Ради Європи Марії Пейчіновіч-Бурич, адресованому міністру закордонних справ України, висловлювалася "деяка стурбованість" недавно прийнятим в першому читанні законом Верховної Ради про внесення змін в судову систему.
"Цей текст висуває широкомасштабні зміни, які можуть мати серйозні наслідки для незалежності судової системи", - написала Генеральний секретар.