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ПАСЕ обратилась в Венецианскую комиссию для оценки проекта закона Украины о судебной власти

Киев • УНН

 • 15209 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Мониторинговый комитет ПАСЕ попросил Венецианскую комиссию дать оценку проекту закона Украины о деятельности органов судебной власти. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте Венецианской комиссии, передаёт УНН.

ПАСЕ обратилась в Венецианскую комиссию для оценки проекта закона Украины о судебной власти

“Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы запросил мнение Венецианской комиссии о недавних поправках к законодательной базе в Украине, регулирующей деятельность Верховного суда и органов судебной власти”, — говорится в заявлении.

Отметим так же, что ранее в письме Генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, адресованному министру иностранных дел Украины, выражалась “некоторая обеспокоенность” недавно принятым в первом чтении законом Верховной Рады о внесении изменений в судебную систему.

“Этот текст выдвигает широкомасштабные изменения, которые могут иметь серьезные последствия для независимости судебной системы”, — написала Генеральный секретарь.

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