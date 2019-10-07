ПАСЕ обратилась в Венецианскую комиссию для оценки проекта закона Украины о судебной власти
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Мониторинговый комитет ПАСЕ попросил Венецианскую комиссию дать оценку проекту закона Украины о деятельности органов судебной власти. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте Венецианской комиссии, передаёт УНН.
“Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы запросил мнение Венецианской комиссии о недавних поправках к законодательной базе в Украине, регулирующей деятельность Верховного суда и органов судебной власти”, — говорится в заявлении.
Отметим так же, что ранее в письме Генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, адресованному министру иностранных дел Украины, выражалась “некоторая обеспокоенность” недавно принятым в первом чтении законом Верховной Рады о внесении изменений в судебную систему.
“Этот текст выдвигает широкомасштабные изменения, которые могут иметь серьезные последствия для независимости судебной системы”, — написала Генеральный секретарь.