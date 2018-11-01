В МИД отреагировали на введение санкций Кремлем
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины расценивают введение Россией экономических санкций в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний как продолжение агрессии РФ. Об этом говорится в комментарии, опубликованном пресс-службой украинского дипведомства, передает УНН.
“В Министерстве иностранных дел Украины расценивают введение Кремлем так называемых санкций против физических и юридических лиц Украины как продолжение агрессии. Оправдание государством-агрессором своих действий являются надуманными и манипулятивными, а сами „специальные экономические меры“ не имеют ничего общего с международным правом”, — говорится в комментарии.
В МИД также напомнили, что международные санкции против Кремля стали реакцией на российскую вооруженную агрессию, и могут быть отменены после прекращения российской незаконной оккупации Автономной Республики Крым, города Севастополя, части территории Донецкой и Луганской областей.
“Украина будет принимать все необходимые меры с целью защиты интересов юридических и физических лиц Украины как в рамках национального законодательства, так и с использованием инструментов международного права”, — подчеркнули в дипведомстве.
Как сообщал УНН, 1 ноября Россия ввела экономические санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.
Под российскими санкциями оказались половина украинского Кабинета министров и более ста народных депутатов.
Как пояснили в Кремле, включение Президента Украины в санкционного списка было бы уже запредельным шагом”.