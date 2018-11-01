У МЗС відреагували на запровадження санкцій Кремлем

ukru
Ексклюзив
15:27 • 15868 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
12:16 • 54256 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 112936 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 100523 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 91792 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 108812 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 124637 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74073 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82198 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 160758 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
87 %
752 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через годину
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 60319 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 110324 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

10:58 • 85529 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

10:59 • 66525 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

11:33 • 64561 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 112936 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 124637 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 160758 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 506291 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 586049 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:14 • 0 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 2780 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 17440 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 52121 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 56210 перегляди
Актуальне
У МЗС відреагували на запровадження санкцій Кремлем

У МЗС відреагували на запровадження санкцій Кремлем

Київ • УНН

 • 9909 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Міністерстві закордонних справ України розцінюють запровадження Росією економічних санкцій щодо 322 українських громадян і 68 компаній як продовження агресії РФ. Про це йдеться в коментарі, оприлюдненому прес-службою українського дипвідомства, передає УНН.

“У Міністерстві закордонних справ України розцінюють запровадження Кремлем так званих санкцій проти фізичних та юридичних осіб України як продовження агресії. Виправдання державою-агресором своїх дій є надуманими і маніпулятивними, а самі „спеціальні економічні заходи“ не мають нічого спільного з міжнародним правом”, — йдеться в коментарі.

У МЗС також нагадали, що міжнародні санкції проти Кремля стали реакцією на російську збройну агресію, і можуть бути скасовані після припинення російської незаконної окупації Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, частини території Донецької та Луганської областей.

“Україна вживатиме усіх необхідних заходів з метою захисту інтересів юридичних та фізичних осіб України як в рамках національного законодавства, так і з використанням інструментів міжнародного права”, — підкреслили в дипвідомстві.

Як повідомляв УНН, 1 листопада Росія ввела економічні санкції стосовно 322 українських громадян і 68 компаній.

Під російськими санкціями опинилися половина українського Кабінету міністрів та більше ста народних депутатів.

Як пояснили у Кремлі, включення Президента України до санкційного списку було б вже “кроком, що виходить за межі”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$271.90
Brent
$72.43
Bitcoin
$88,340.90
S&P 500
$5,761.66
Газ TTF
$42.01
Золото
$3,047.40
Ethereum
$2,089.83