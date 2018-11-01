У МЗС відреагували на запровадження санкцій Кремлем
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Міністерстві закордонних справ України розцінюють запровадження Росією економічних санкцій щодо 322 українських громадян і 68 компаній як продовження агресії РФ. Про це йдеться в коментарі, оприлюдненому прес-службою українського дипвідомства, передає УНН.
“У Міністерстві закордонних справ України розцінюють запровадження Кремлем так званих санкцій проти фізичних та юридичних осіб України як продовження агресії. Виправдання державою-агресором своїх дій є надуманими і маніпулятивними, а самі „спеціальні економічні заходи“ не мають нічого спільного з міжнародним правом”, — йдеться в коментарі.
У МЗС також нагадали, що міжнародні санкції проти Кремля стали реакцією на російську збройну агресію, і можуть бути скасовані після припинення російської незаконної окупації Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, частини території Донецької та Луганської областей.
“Україна вживатиме усіх необхідних заходів з метою захисту інтересів юридичних та фізичних осіб України як в рамках національного законодавства, так і з використанням інструментів міжнародного права”, — підкреслили в дипвідомстві.
Як повідомляв УНН, 1 листопада Росія ввела економічні санкції стосовно 322 українських громадян і 68 компаній.
Під російськими санкціями опинилися половина українського Кабінету міністрів та більше ста народних депутатів.
Як пояснили у Кремлі, включення Президента України до санкційного списку було б вже “кроком, що виходить за межі”.