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В МИД ответили на заявления Орбана о "борьбе с Зеленским" и озвучили ожидания от официального Будапешта

Киев • УНН

 • 298441 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины отметили с уважением воспринимают волеизъявления венгерского народа на парламентских выборах в то же время дипломаты не оставили без внимания заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно "борьбы с президентом Украины Владимиром Зеленским", а в придачу еще и озвучили ожидания от официального Будапешта, передает УНН со ссылкой на МИД.

В МИД ответили на заявления Орбана о "борьбе с Зеленским" и озвучили ожидания от официального Будапешта

Цитата

"В Министерстве иностранных дел Украины с уважением воспринимают волеизъявления венгерского народа на парламентских выборах.

В то же время у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нет никаких оснований утверждать, что на пути к победе на выборах ему пришлось бороться с Президентом Украины. Во-первых, ни Украина, ни ее Президент Владимир Зеленский не принимали участия в политической кампании в Венгрии. Во-вторых, Президент Украины ежедневно занят гораздо более важным делом-борьбой с российской агрессией", - отметили в МИД.

Добавим

В дипведомстве отметили, что Премьер-министр должен был бы быть благодарен Президенту Украины за то, что реальность войны не достигла границ Венгрии благодаря героизму украинского народа в сдерживании агрессивных действий президента Путина.

"Надеемся, что новый мандат позволит венгерскому правительству, среди других первоочередных задач, сосредоточиться на противодействии агрессивной политики президента РФ, по приказу которого российская армия совершает зверства против украинского народа, а обнародованные в день венгерских выборов факты российских военных преступлений в отношении мирного населения, прежде всего резни в Буче, Ирпене и Гостомеле, не останутся незамеченными", - говорится в заявлении ведомства.

В МИД рассчитывают, что Будапешт четко осудит эти преступления и пересмотрит свой подход относительно помощи Украине, чтобы он соответствовал нынешним реалиям, уровню безопасности угрозы со стороны России и уровню зверств российской армии.

"Без безопасности в Украине не будет безопасности в Венгрии. Наше государство является Родиной украинских венгров, которые являются неотъемлемой частью украинского общества, и чью идентичность мы высоко ценим. Должны совместными усилиями приближать победу над русским злом, чтобы восстановить мир ради украинского, венгерского и других европейских народов", - резюмировали в ведомстве.

Напомним

Пророссийский Виктор Орбан четвертый срок подряд становится премьер-министром Венгрии.

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