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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 28821 просмотра

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В МИД Украины призвали Россию освободить Балуха и Сенцова

В МИД Украины призвали Россию освободить Балуха и Сенцова

Киев  •  УНН

 • 7396 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины в очередной раз призвал Российскую Федерацию освободить политзаключенных Владимира Балуха и Олега Сенцова, которые голодают. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает УНН.

"142... 86... А за цифрами человеческие жизни. Продолжается голодовка В.Балуха и О.Сенцова. Требуем от РФ их освобождения", - написала М.Беца.

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Напомним, украинского политзаключенного Владимира Балуха, который продолжает голодовку с 19 марта, продолжают держать в общей камере. Администрация СИЗО в Симферополе не учитывает его тяжелое состояние.

Как сообщал УНН, украинский политзаключенный Олег Сенцов выглядит хуже, недавно у него был второй кризисов, состояние его здоровья ухудшается.

142 ... 86 ... А за цифрами человеческие жизни. Продолжается голодовка В.Балух и О.Сенцова.Вимагаемо от РФ их освобождения pic.twitter.com/oD1Dt8hHMG

- Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 7 августа 2018 г.

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