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У МЗС України закликали Росію звільнити Балуха і Сенцова

У МЗС України закликали Росію звільнити Балуха і Сенцова

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України вчергове закликало Російську Федерацію звільнити політв'язнів Володимира Балуха і Олега Сенцова, які голодують. Про це повідомила у Twitter речниця МЗС Мар'яна Беца, передає УНН.

“142... 86... А за цифрами людські життя. Триває голодування В.Балуха та О.Сенцова. Вимагаємо від РФ їхнього звільнення”, — написала М.Беца.

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Нагадаємо, українського політв’язня Володимира Балуха, який продовжує голодування з 19 березня, продовжують тримати у загальній камері. Адміністрація СІЗО у Сімферополі не враховує його важкий стан.

Як повідомляв УНН, український політв'язень Олег Сенцов виглядає гірше, нещодавно у нього був другий криз, стан його здоров'я погіршується.

142... 86...А за цифрами людські життя. Триває голодування В.Балуха та О.Сенцова.Вимагаємо від РФ їхнього звільнення pic.twitter.com/oD1Dt8hHMG

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 7 августа 2018 г.

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