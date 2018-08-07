У МЗС України закликали Росію звільнити Балуха і Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України вчергове закликало Російську Федерацію звільнити політв'язнів Володимира Балуха і Олега Сенцова, які голодують. Про це повідомила у Twitter речниця МЗС Мар'яна Беца, передає УНН.
“142... 86... А за цифрами людські життя. Триває голодування В.Балуха та О.Сенцова. Вимагаємо від РФ їхнього звільнення”, — написала М.Беца.
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Нагадаємо, українського політв’язня Володимира Балуха, який продовжує голодування з 19 березня, продовжують тримати у загальній камері. Адміністрація СІЗО у Сімферополі не враховує його важкий стан.
Як повідомляв УНН, український політв'язень Олег Сенцов виглядає гірше, нещодавно у нього був другий криз, стан його здоров'я погіршується.
142... 86...А за цифрами людські життя. Триває голодування В.Балуха та О.Сенцова.Вимагаємо від РФ їхнього звільнення pic.twitter.com/oD1Dt8hHMG— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 7 августа 2018 г.