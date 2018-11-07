В МИД Украины продление ареста Грибу назвали фарсом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Украина выражает протест из-за продления российским судом меры пресечения украинцу Павлу Грибу. Об этом написала на своей странице в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает УНН.
"Фарс по делу П.Гриба продолжается. Сегодня ему незаконно продлили арест в РФ до апреля 2019 г. Выражаем протест РФ и требуем освобождения", - написала дипломат.
Как сообщал УНН, российский суд продлил до 24 апреля 2019 года меру пресечения Павлу Грибу, которого похитили российские спецслужбы в Беларуси и обвиняют в подготовке теракта. Рассмотрение дела по существу назначено на 15 ноября.
В РФ Грибу предъявлено обвинение по ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).
Во время одного из судебных заседаний Павел не признал своей вины.
Напомним, ранее отец Гриба сообщал, что суд вернул дело и самого Павла Гриба в Краснодар.