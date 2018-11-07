В МИД Украины продление ареста Грибу назвали фарсом

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107999 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115782 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 154034 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147520 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137933 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128918 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173428 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118134 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141685 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145425 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В МИД Украины продление ареста Грибу назвали фарсом

В МИД Украины продление ареста Грибу назвали фарсом

Киев  •  УНН

 • 8647 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Украина выражает протест из-за продления российским судом меры пресечения украинцу Павлу Грибу. Об этом написала на своей странице в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает УНН.

"Фарс по делу П.Гриба продолжается. Сегодня ему незаконно продлили арест в РФ до апреля 2019 г. Выражаем протест РФ и требуем освобождения", - написала дипломат.

Как сообщал УНН, российский суд продлил до 24 апреля 2019 года меру пресечения Павлу Грибу, которого похитили российские спецслужбы в Беларуси и обвиняют в подготовке теракта. Рассмотрение дела по существу назначено на 15 ноября.

В РФ Грибу предъявлено обвинение по ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Во время одного из судебных заседаний Павел не признал своей вины.

Напомним, ранее отец Гриба сообщал, что суд вернул дело и самого Павла Гриба в Краснодар.

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