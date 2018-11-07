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У МЗС України продовження арешту Грибу назвали фарсом

У МЗС України продовження арешту Грибу назвали фарсом

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Україна висловлює протест через подовження російським судом запобіжного заходу українцю Павлу Грибу. Про це написала на своїй сторінці у Twitter речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца, передає УНН.

“Фарс у справі П.Гриба триває. Сьогодні йому незаконно продовжили арешт в РФ до квітня 2019р. Висловлюємо протест РФ і вимагаємо звільнення”, — написала дипломат.

Як повідомляв УНН, російський суд продовжив до 24 квітня 2019 року запобіжний захід Павлу Грибу, якого викрали російські спецслужби в Білорусі і звинувачують у підготовці теракту. Розгляд справи по суті призначено на 15 листопада.

У РФ Грибу висунуто обвинувачення за ч.1 ст.205.1 КК РФ (сприяння терористичній діяльності).

Під час одного з судових засідань Павло не визнав своєї провини.

Нагадаємо, раніше батько Гриба повідомляв, що суд повернув справу і самого Павла Гриба в Краснодар.

Українські Національні Новини

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