В МИД надеются, что суд ООН до мая вынесет решение по РФ

"Надеемся, что до конца апреля - начале мая будет вынесен приказ суда о введении временно предупредительных мер до РФ. После этого уже начнется рассмотрение дела по существу. Для нас уже является победой, что произошли эти устные слушания о введении предупредительных мер ", - сказала М.Беца.

Напомним, 6-9 марта Международный суд ООН в Гааге провел предварительные слушания по иску Украины к РФ.

Как сообщал УНН, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.