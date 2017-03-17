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В МИД надеются, что суд ООН до мая вынесет решение по РФ

В МИД надеются, что суд ООН до мая вынесет решение по РФ

Киев • УНН

 • 10709 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Во внешнеполитическом ведомстве Украины надеются, что Международный суд ООН вынесет свое решение о введении мер в период с конца апреля - начала мая. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, передает корреспондент УНН.

"Надеемся, что до конца апреля - начале мая будет вынесен приказ суда о введении временно предупредительных мер до РФ. После этого уже начнется рассмотрение дела по существу. Для нас уже является победой, что произошли эти устные слушания о введении предупредительных мер ", - сказала М.Беца.

Напомним, 6-9 марта Международный суд ООН в Гааге провел предварительные слушания по иску Украины к РФ.

Как сообщал УНН, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Украинские Национальные Новости

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