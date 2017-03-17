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У МЗС сподіваються, що суд ООН до травня винесе рішення щодо РФ

У МЗС сподіваються, що суд ООН до травня винесе рішення щодо РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. У зовнішньополітичному відомстві України сподіваються, що Міжнародний суд ООН винесе своє рішення щодо запровадження запобіжних заходів у період з кінця квітня — початку травня. Про це під час брифінгу повідомила речниця МЗС України Мар’яна Беца, передає кореспондент УНН.

“Сподіваємося, що до кінця квітня - початку травня буде винесено наказ суду щодо запровадження тимчасово запобіжних заходів до РФ. Після цього вже почнеться розгляд справи по суті. Для нас вже є перемогою, що відбулися ці усні слухання щодо запровадження запобіжних заходів”, — сказала М.Беца.

Нагадаємо, 6-9 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі провів попередні слухання щодо позову України до РФ.

Як повідомляв УНН, 16 січня Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Українські Національні Новини

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