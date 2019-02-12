В МИД рассказали, какие договоры будет денонсировать Украина в рамках СНГ

"О выходе из СНГ: мы фактически завершили выход из Содружества Независимых Государств. С начала агрессии можно говорить о том, что Украина фактически минимизировала к критически необходимого минимума свое участие в работе содружества. Я напомню, что российской стороне известно о том, что Украина прекратила участие во всех координационных органах СНГ", - сказала пресс-секретарь.

Она напомнила также, что в августе 2018 года было закрыто постоянное представительство Украины при координационных институтах Содружества в городе Минск.

"Сейчас Кабинет министров начал инвентаризацию соглашений, подписанных Украиной за время своего участия в содружестве. Это - огромное количество документов. Лишь 236 договоров, требующих соответствующей проверки и инвентаризации с тем, чтобы быть денонсированными", - отметила Зеленко.

По ее словам, было принято решение о том, что работу по пересмотру соглашений экономического характера будет координировать Минэкономразвития, а все другие договоры - МИД.

"Хочу напомнить, что любой процесс денонсации договоров - это очень длительная процедура, которая требует не только межведомственного согласования, а также оценки и анализа последствий экономических, правовых, гуманитарных. По состоянию на сейчас можем говорить о том, что нами будет приниматься решение о прекращении действия тех договоров, которые никоим образом не препятствуют национальным интересам Украины, украинских граждан и украинского бизнеса. Процесс продолжается, по состоянию на сейчас можно говорить о том, что в конце 2018 года - начале 2019 года Кабмин принял ряд решений о прекращении действия для Украины 6 договоров, которые были заключены в рамках СНГ. Работа по инвентаризации имеющихся договоров продолжается", - добавила пресс-секретарь.

Напомним, 6 февраля Украина практически завершила процесс выхода из координационных органов СНГ и работает над прекращением своего участия в договорах, заключенных ранее в рамках Содружества.