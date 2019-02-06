Посол повідомив про завершення виходу України з координаційних органів СНД

Ми припинили свою участь в координаційних органах СНД, які існують тут (в Мінську - ред.) ... Тому я думаю, що цей процес завершений, - сказав посол. - Ми подали відповідний документ, тому - все".



За його словами, в даний час Київ працює над деякими процедурними питаннями, "потихеньку виходить з договорів".



"Це процес тривалий. Що ж стосується координаційних інститутів, у нас немає представництва при цих органах, воно закрите", - уточнив посол.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України підтримав вихід з угоди про загальні умови поставок товарів між організаціями країн-учасниць Співдружності незалежних держав.



Згідно з рішенням Уряду України, Міністерство закордонних справ України, в установленому порядку повідомить Виконавчий комітет Співдружності Незалежних Держав про припинення для України дії угоди.

Як повідомляв УНН, станом на 29 січня Київ ще не повідомляв Виконком СНД про рішення вийти з трьох економічних угод.



Нагадаємо, 23 січня Україна вийшла з трьох угод з економічного співробітництва в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД).