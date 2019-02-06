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Посол повідомив про завершення виходу України з координаційних органів СНД

Посол повідомив про завершення виходу України з координаційних органів СНД

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Україна практично завершила процес виходу з координаційних органів СНД і працює над припиненням своєї участі в договорах, укладених раніше в рамках Співдружності. Про це в середу заявив журналістам посол України в Білорусі Ігор Кизим, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Ми припинили свою участь в координаційних органах СНД, які існують тут (в Мінську - ред.) ... Тому я думаю, що цей процес завершений, - сказав посол. - Ми подали відповідний документ, тому - все".

За його словами, в даний час Київ працює над деякими процедурними питаннями, "потихеньку виходить з договорів".

"Це процес тривалий. Що ж стосується координаційних інститутів, у нас немає представництва при цих органах, воно закрите", - уточнив посол.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України підтримав вихід з угоди про загальні умови поставок товарів між організаціями країн-учасниць Співдружності незалежних держав.

Згідно з рішенням Уряду України, Міністерство закордонних справ України, в установленому порядку повідомить Виконавчий комітет Співдружності Незалежних Держав про припинення для України дії угоди.

Як повідомляв УНН, станом на 29 січня Київ ще не повідомляв Виконком СНД про рішення вийти з трьох економічних угод.

Нагадаємо, 23 січня Україна вийшла з трьох угод з економічного співробітництва в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД).

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