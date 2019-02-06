Посол сообщил о завершении выхода Украины из координационных органов СНГ

Мы прекратили свое участие в координационных органах СНГ, которые существуют здесь (в Минске - ред.) ... Поэтому я думаю, что этот процесс завершен, - сказал посол. - Мы подали соответствующий документ, поэтому - все".



По его словам, в настоящее время Киев работает над некоторыми процедурными вопросами, "потихоньку выходит из договоров".



"Это процесс длительный. Что же касается координационных институтов, у нас нет представительства при этих органах, оно закрыто", - уточнил посол.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины поддержал выход из соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями стран-участниц Содружества независимых государств.



Согласно решению Правительства Украины, Министерство иностранных дел Украины, в установленном порядке сообщит Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о прекращении для Украины действия соглашения.

Как сообщал УНН, по состоянию на 29 января Киев еще не сообщал Исполком СНГ о решении выйти из трех экономических соглашений.



Напомним, 23 января Украина вышла из трех соглашений по экономическому сотрудничеству в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).