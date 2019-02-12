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У МЗС розповіли, які договори денонсуватиме Україна в рамках СНД

У МЗС розповіли, які договори денонсуватиме Україна в рамках СНД

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Україна прийматиме рішення про припинення дії тих договорів у рамках Співдружності Незалежних Держав, які ніяким чином не перешкоджають національним інтересам України, інтересам українських громадян і українського бізнесу. Про це заявила речниця МЗС України Катерина Зеленко під час брифінгу у Києві, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.

“Щодо виходу з СНД: ми, фактично, завершили вихід зі Співдружності Незалежних Держав. Від початку агресії можна говорити про те, що Україна, фактично, мінімізувала до критично необхідного мінімуму свою участь у роботі співдружності. Я нагадаю, що російській стороні відомо про те, що Україна припинила участь у всіх координаційних органах СНД”, — сказала речниця.

Вона нагадала також, що у серпні 2018 року було закрито постійне представництво України при координаційних інституціях співдружності у місті Мінськ.

“Зараз Кабінетом міністрів започатковано інвентаризацію угод, підписаних Україною за час своєї участі у співдружності. Це — величезна кількість документів. Лише 236 договорів, які потребують відповідної перевірки та інвентаризації з тим, щоб бути денонсованими”, — зазначила Зеленко.

З її слів, було прийняте рішення про те, що роботу з перегляду угод економічного характеру координуватиме Мінекономрозвитку, а всі інші договори — МЗС.

“Хочу нагадати, що будь-який процес денонсації договорів — це дуже тривала процедура, яка потребує не лише міжвідомчого узгодження, а також оцінки і аналізу наслідків економічних, правових, гуманітарних. Станом на зараз можемо говорити про те, що нами прийматиметься рішення про припинення дії тих договорів, які ніяким чином не перешкоджають національним інтересам України, українських громадян і українського бізнесу. Процес триває, станом на зараз можна говорити про те, що наприкінці 2018 — початку 2019 року Кабмін ухвалив низку рішень щодо припинення дії для України 6 договорів, які були укладені в рамках СНД. Робота з інвентаризації наявних договорів продовжується”, — додала речниця.

Нагадаємо, 6 лютого Україна практично завершила процес виходу з координаційних органів СНД і працює над припиненням своєї участі в договорах, укладених раніше в рамках Співдружності.

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