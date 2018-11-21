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В МИД рассказали, как ООН будет рассматривать украинские резолюции и в чем их новации

В МИД рассказали, как ООН будет рассматривать украинские резолюции и в чем их новации

Киев  •  УНН

 • 13850 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. На прошлой неделе Третий комитет на 73-й сессии ГА ООН одобрил обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина". Следующим этапом будет рассмотрение документа на пленарном заседании ГА ООН в декабре этого года. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в ответ на запрос УНН.

В МИД отметили, что проект документа базируется на резолюциях Генассамблеи предыдущих лет по правам человека в оккупированном Крыму, а также на очередном тематическом докладе Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека.

В текст обновленного документа включена ссылка на резолюцию ГА ООН 1974 года об определениях агрессии, а также требование вернуть незаконно захваченный Крым. Требуется обозначать в официальных документах ООН Крым как территорию Украины, которую незаконно оккупировала Россия.

"Особое внимание уделено вопросу украинских граждан, которые незаконно удерживаются Российской Федерацией по политическим мотивам. В документе международное сообщество обеспокоено дальнейшим ухудшением ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, осуждает политически мотивированные преследования граждан Украины, своевольные задержания, применения пыток, в том числе принудительное содержание в психиатрических больницах, как формы наказания политических оппонентов и активистов, незаконное перемещение задержанных граждан Украины из оккупированного Крыма в РФ", - отметили в МИД.

В документе называются имена Олега Сенцова, Владимира Балуха, Эмира-Усеина Куку как политических заключенных. Содержится требование предоставить доступ к ним и другим гражданам Украины, которых незаконно удерживают на российской территории и в Крыму, украинским должностным лицам. Требуется также обеспечение их медицинских целей, в том числе доступ независимых врачей.

Кроме осуждения ретроактивного применения РФ собственных законов на оккупированной территории и принудительного перевода граждан Украины в российское гражданство, в новой резолюции осуждается также проведение российских выборов в Крыму как средств легитимизации попытки аннексии.

Резолюция также привлекает внимание к проблеме нарушений права на свободу слова и собраний, в т.ч. продолжающееся блокирование украинских сайтов и телеканалов, а также захват украинских радиочастот в Крыму.

Обновленная резолюция содержит четкое требование к РФ немедленно прекратить грубые нарушения прав человека и обеспечить беспрепятственный доступ международным правозащитным механизмам, включая Мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине, на территорию временно оккупированного полуострова.

Кроме "Ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина", Украина в рамках текущей сессии Генассамблеи ООН представит резолюцию по милитаризации временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополь и Азовского моря.

В дипведомством напомнили, что о намерении Украины внести на рассмотрение 73-й сессии ГА ООН проект резолюции по милитаризации Крымского полуострова в связи со значительным увеличением масштабов милитаризации впервые объявил Президент Украины во время общих дебатов Генассамблеи в сентябре 2018 года.

"Как известно, в этом году география российской милитаризации значительно расширилась и вышла за пределы временно оккупированной территории АРК и городе Севастополь, но и отныне распространяется на Азовское море. В этой связи Украина принимает все необходимые меры с целью донесения до мирового сообщества информации относительно угрозы, которую представляет милитаризация Крымского полуострова и Азовского моря", - отметили в министерстве.

В частности, отметили в МИД, 9 октября 2018 в рамках Первого комитета ГА ООН (вопросы разоружения и международной безопасности) делегация Украины провела брифинг по милитаризации временно оккупированной территории АРК и Севастополя, а также Азовского моря, во время которого его участникам были представлены актуализированные фактологические, статистические и графические данные по этой проблематике, а также подтверждено намерение внести на рассмотрение текущей сессии ГА ООН проект соответствующей резолюции.

"Сейчас МИД согласовывает текст резолюции и определяется с точной датой внесения документа на рассмотрение 73-й сессии Генассамблеи ООН", - сообщили в министерстве.

Напомним, 15 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Украиной резолюцию, осуждающую зафиксированные на территории оккупированного Крыма нарушения прав человека и незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления в регионе.

Как сообщал УНН, голосовали против украинского резолюции: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, РФ, Сербия, ЮАР, Южный Судан, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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