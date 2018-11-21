У МЗС розповіли, як ООН розглядатиме українські резолюції і в чому їхні новації

У МЗС зазначили, що проект документа базується на резолюціях Генасамблеї попередніх років щодо прав людини в окупованому Криму, а також на черговій тематичній доповіді Управління Верховного Комісара ООН з прав людини.

До тексту оновленого документа включено посилання на резолюцію ГА ООН 1974 року про визначення агресії, а також вимогу повернути незаконно захоплений Крим. Вимагається позначати в офіційних документах ООН Крим як територію України, яку незаконно окуповано Росією.

“Особливу увагу приділено питанню українських громадян, які незаконно утримуються Російською Федерацією з політичних мотивів. У документі міжнародне співтовариство стурбоване подальшим погіршенням ситуації з правами людини в окупованому Криму, засуджує політично вмотивовані переслідування громадян України, свавільні затримання, застосування тортур, у тому числі примусове утримання у психіатричних лікарнях, як форми покарання політичних опонентів і активістів, незаконне переміщення затриманих громадян України з окупованого Криму до РФ”, — зазначили у МЗС.

У документі називаються імена Олега Сенцова, Володимира Балуха, Еміра-Усеїна Куку як політичних в’язнів. Міститься вимога надати доступ до них та інших громадян України, яких незаконно утримують на російській території та в Криму, українським посадовим особам. Вимагається також забезпечення їх медичних потреб, у тому числі доступ незалежних лікарів.

Окрім засудження ретроактивного застосування РФ власних законів на окупованій території та примусового переведення громадян України в російське громадянство, в новій резолюції засуджується також проведення російських виборів у Криму як засобів легітимізації спроби анексії.

Резолюція також привертає увагу до проблеми порушень права на свободу слова і зібрань, у т.ч. триваюче блокування українських сайтів і телеканалів, а також захоплення українських радіочастот у Криму.

Оновлена резолюція містить чітку вимогу від РФ негайно припинити грубі порушення прав людини та забезпечити безперешкодний доступ міжнародним правозахисним механізмам, включно з Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні, на територію тимчасово окупованого півострова.

Окрім “Ситуації з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна”, Україна в рамках поточної сесії Генасамблеї ООН представить резолюцію щодо мілітаризації тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополь і Азовського моря.

У дипвідомстві нагадали, що про намір України внести на розгляд 73-ї сесії ГА ООН проекту резолюції стосовно мілітаризації Кримського півострова у зв’язку зі значним збільшенням масштабів мілітаризації вперше оголосив Президент України під час загальних дебатів Генасамблеї у вересні 2018 року.

“Як відомо, цього року географія російської мілітаризації значно розширилась та вийшла за межі тимчасово окупованої території АРК та місті Севастополь, а й відтепер розповсюджується на Азовське море. У цьому зв’язку Україна вживає всіх необхідних заходів з метою донесення до світової спільноти інформації стосовно загрози, яку становить мілітаризація Кримського півострова та Азовського моря”, — зазначили в міністерстві.

Зокрема, зазначили в МЗС, 9 жовтня 2018 р. в рамках Першого комітету ГА ООН (питання роззброєння та міжнародної безпеки) делегація України провела брифінг щодо мілітаризації тимчасово окупованої території АРК та Севастополя, а також Азовського моря, під час якого його учасникам були представлені актуалізовані фактологічні, статистичні та графічні дані з цієї проблематики, а також підтверджено намір внести на розгляд поточної сесії ГА ООН проект відповідної резолюції.



“Наразі МЗС узгоджує текст резолюції та визначається з точною датою внесення документа на розгляд 73-ї сесії Генасамблеї ООН”, — повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, 15 листопада Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив запропоновану Україною резолюцію, яка засуджує зафіксовані на території окупованого Криму порушення прав людини і незаконне встановлення РФ законів, юрисдикції і управління в регіоні.

Як повідомляв УНН, голосували проти української резолюції: Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, РФ, Сербія, ПАР, Південний Судан, Судан, Сирія, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуела, Зімбабве.