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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 44998 просмотра

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В МИД рассказали о пострадавших на курорте в Грузии украинцах

В МИД рассказали о пострадавших на курорте в Грузии украинцах

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Один из пострадавших на грузинском горнолыжном курорте Гудаури украинец вернулся в Украину, другая находится в больнице города Тбилиси после успешной операции. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель директора ДКС МИД Украины - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.

"Один из пострадавших в Гудаури вернулся в Украину, другой - находится в больнице города Тбилиси. По информации врачей, оперирование прошло успешно, состояние - тяжелое, угрозы жизни нет", - сообщил В.Кирилич.

По его словам, грузинская сторона оплачивает все расходы, связанные с лечением потерпевшей и пребыванием ее родных в Грузии.

Напомним, 16 марта на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии сломалась канатная дорога. Пострадали от 8 до 10 человек, в том числе двое украинцев.

Среди причин аварии рассматривают отключение электроэнергии, однако компания Energo-Pro Georgia заявляет, что на курорте Гудаури такие факты не были зафиксированы.

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