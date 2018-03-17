В МИД рассказали о пострадавших на курорте в Грузии украинцах
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Один из пострадавших на грузинском горнолыжном курорте Гудаури украинец вернулся в Украину, другая находится в больнице города Тбилиси после успешной операции. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель директора ДКС МИД Украины - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.
"Один из пострадавших в Гудаури вернулся в Украину, другой - находится в больнице города Тбилиси. По информации врачей, оперирование прошло успешно, состояние - тяжелое, угрозы жизни нет", - сообщил В.Кирилич.
По его словам, грузинская сторона оплачивает все расходы, связанные с лечением потерпевшей и пребыванием ее родных в Грузии.
Напомним, 16 марта на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии сломалась канатная дорога. Пострадали от 8 до 10 человек, в том числе двое украинцев.
Среди причин аварии рассматривают отключение электроэнергии, однако компания Energo-Pro Georgia заявляет, что на курорте Гудаури такие факты не были зафиксированы.