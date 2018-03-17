У МЗС розповіли про постраждалих на курорті у Грузії українців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Один з постраждалих на грузинському гірськолижном курорті Гудаурі українців повернувся до України, інша перебуває в лікарні міста Тбілісі після успішної операції. Про це у коментарі УНН повідомив заступник директора ДКС МЗС України – начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.
"Один з постраждалих у Гудаурі повернувся до України, інший - перебуває в лікарні міста Тбілісі. За інформацією лікарів, оперування пройшло успішно, стан - важкий, загрози життю немає", - повідомив В.Кирилич.
З його слів, грузинська сторона оплачує всі видатки, пов'язані з лікуванням потерпілої та перебуванням її рідних у Грузії.
Нагадаємо, 16 березня на гірськолижному курорті Гудаурі в Грузії зламалася канатна дорога. Постраждали від 8 до 10 людей, зокрема, двоє українців.
Серед причин аварії розглядають вимкнення електроенергії, однак компанія Energo-Pro Georgia заявляє, що на курорті Гудаурі такі факти не були зафіксовані.