В МИД России назвали провокацией ракетные стрельбы возле оккупированного Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Министерстве иностранных дел России назвали планы Киева провести ракетные стрельбы возле оккупированного Крыма провокацией, направленной на эскалацию отношений с Кремлем. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Эту тему Киев постоянно подогревает, держит на плаву. То, что было на днях, - это прямая провокация, и ее расчет был в том, чтобы дождаться жесткой реакции со стороны России", - заявила М.Захарова.
Напомним, Россия требует, чтобы Украина отменила ракетные стрельбы возле Симферополя.
Как сообщал УНН, Москва угрожает Киеву ракетным ударом в ответ на учения возле Крыма.