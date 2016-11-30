В МИД России назвали провокацией ракетные стрельбы возле оккупированного Крыма

"Эту тему Киев постоянно подогревает, держит на плаву. То, что было на днях, - это прямая провокация, и ее расчет был в том, чтобы дождаться жесткой реакции со стороны России", - заявила М.Захарова.

Напомним, Россия требует, чтобы Украина отменила ракетные стрельбы возле Симферополя.

Как сообщал УНН, Москва угрожает Киеву ракетным ударом в ответ на учения возле Крыма.