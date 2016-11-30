У МЗС Росії назвали провокацією ракетні стрільби поблизу окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Міністерстві закордонних справ Росії назвали плани Києва провести ракетні стрільби поблизу окупованого Криму провокацією, спрямованою на ескалацію стосунків з Кремлем. Про це під час брифінгу заявила офіційний представник міністерства Марія Захарова, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
"Цю тему Київ постійно підігріває, тримає на плаву. Те, що було на днях, - це пряма провокація, і її розрахунок був у тому, щоб дочекатися жорсткої реакції з боку Росії", - заявила М.Захарова.
Нагадаємо, Росія вимагає, аби Україна скасувала ракетні стрільби поблизу Сімферополя.
Як повідомляв УНН, Москва погрожує Києву ракетним ударом у відповідь на навчання біля Криму.