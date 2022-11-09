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Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: «РФ и Украина не ведут конструктивных переговоров с апреля после того, как Киев не ответил на предложения РФ… [в то же время] на готовность Киева к переговорам напрямую влияет на Запад, который снабжает Украину оружием». Это дезинформация!

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в конце мая заявил, что Украина вернется к переговорам с российской федерацией только после освобождения захваченных территорий.

The Washington Post со ссылкой на собственные источники написало, что администрация президента США Джо Байдена частно просит лидеров Украины продемонстрировать открытость к переговорам с россией.