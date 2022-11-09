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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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У МЗС РФ знову звинувачують Захід щодо блокування переговорів між Києвом та Москвою

У МЗС РФ знову звинувачують Захід щодо блокування переговорів між Києвом та Москвою

Київ • УНН

 • 242889 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Центр протидії дезінформації опублікував нову добірку інформаційних вкидів та наративів Кремля щодо переговорів Києва та Москви за попередню добу — 8 листопада, передає УНН. 

Деталі

Речниця МЗС рф м. захарова заявила: «рф та Україна не ведуть конструктивних переговорів з квітня після того, як Київ не відповів на пропозиції рф… [водночас] на готовність Києва до переговорів прямо впливає Захід, який постачає Україні зброю». Це дезінформація!

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський наприкінці травня заявив, що Україна повернеться до перемовин з російською федерацією тільки після звільнення захоплених територій.

The Washington Post із посиланням на власні джерела написало, що адміністрація президента США Джо Байдена приватно просить лідерів України продемонструвати відкритість до переговорів з росією.

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