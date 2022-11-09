У МЗС РФ знову звинувачують Захід щодо блокування переговорів між Києвом та Москвою
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Центр протидії дезінформації опублікував нову добірку інформаційних вкидів та наративів Кремля щодо переговорів Києва та Москви за попередню добу — 8 листопада, передає УНН.
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Речниця МЗС рф м. захарова заявила: «рф та Україна не ведуть конструктивних переговорів з квітня після того, як Київ не відповів на пропозиції рф… [водночас] на готовність Києва до переговорів прямо впливає Захід, який постачає Україні зброю». Це дезінформація!
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський наприкінці травня заявив, що Україна повернеться до перемовин з російською федерацією тільки після звільнення захоплених територій.
The Washington Post із посиланням на власні джерела написало, що адміністрація президента США Джо Байдена приватно просить лідерів України продемонструвати відкритість до переговорів з росією.