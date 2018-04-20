В МИД РФ угрожают "жесткими ответными действиями" на ситуацию с судном "Норд"

Так, в МИД РФ заявляют, что 19 апреля в киевском аэропорту "Жуляны" рыбаков-граждан России не пропустили под выдуманным предлогом.



"Требуем прекратить измываться над российскими гражданами и дать им возможность, наконец, беспрепятственно возвратиться домой, к своим семьям. Наше терпение не безгранично. Оставляем за собой право на жесткие ответные действия", - говорится в сообщении.



Напомним, в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что представители российского дипкорпуса и адвокаты прибегают к обману, чтобы вывезти экипаж судна "Норд" как граждан РФ, а не Украины.



