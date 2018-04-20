У МЗС РФ загрожують "жорсткими діями у відповідь" на ситуацію з судном "Норд"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що залишають за собою право на "жорсткі дії у відповідь" у зв'язку з ситуацією навколо риболовецького судна "Норд". Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву МЗС РФ.
Так, в МЗС РФ заявляють, що 19 квітня в київському аеропорту "Жуляни" рибалок-громадян Росії не пропустили під вигаданим приводом.
"Вимагаємо припинити знущатися над російськими громадянами і дати їм можливість, нарешті, безперешкодно повернутися додому, до своїх родин. Наше терпіння не безмежне. Ми залишаємо за собою право на жорсткі дії у відповідь", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Державній прикордонній службі України заявляли, що представники російського дипкорпусу та адвокати вдаються до обману, щоб вивезти екіпаж судна "Норд" як громадян РФ, а не України.