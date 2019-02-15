В МИД РФ прокомментировали увеличение присутствия НАТО в Чёрном море
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя заявление Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможности расширения присутствия Альянса в черноморском регионе, заявил, что наращивание активности НАТО в Черном море ухудшает ситуацию в области безопасности, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.
"Исходим из того, что эта активность ухудшает ситуацию в области безопасности. Черное море всегда было морем сотрудничества", - сказал он.
Напомним, 14 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса рассматривают возможности увеличить присутствие в Черном море.
Позже министр обороны Украины Степан Полторак во время брифинга в Брюсселе после заседания министров обороны стран Альянса сообщил, что почти каждый месяц в 2019 году в украинские порты будут осуществлять заходы корабли НАТО.
Как сообщал УНН, 15 февраля в Стамбул зашел флагман Постоянной противоминной группы НАТО №2 - Standing NATO Mine Countermeasures Group Two (SNMCMG2) - плавбаза ВМС Германии FGS Werra (А 514), который направляется в Черное море войдет.