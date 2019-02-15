В МИД РФ прокомментировали увеличение присутствия НАТО в Чёрном море

"Исходим из того, что эта активность ухудшает ситуацию в области безопасности. Черное море всегда было морем сотрудничества", - сказал он.

Напомним, 14 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса рассматривают возможности увеличить присутствие в Черном море.

Позже министр обороны Украины Степан Полторак во время брифинга в Брюсселе после заседания министров обороны стран Альянса сообщил, что почти каждый месяц в 2019 году в украинские порты будут осуществлять заходы корабли НАТО.



Как сообщал УНН, 15 февраля в Стамбул зашел флагман Постоянной противоминной группы НАТО №2 - Standing NATO Mine Countermeasures Group Two (SNMCMG2) - плавбаза ВМС Германии FGS Werra (А 514), который направляется в Черное море войдет.



