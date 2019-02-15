В МИД РФ прокомментировали увеличение присутствия НАТО в Чёрном море

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 57540 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 77384 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129352 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129558 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129342 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124872 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160223 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117808 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141409 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145269 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В МИД РФ прокомментировали увеличение присутствия НАТО в Чёрном море

В МИД РФ прокомментировали увеличение присутствия НАТО в Чёрном море

Киев  •  УНН

 • 12543 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя заявление Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможности расширения присутствия Альянса в черноморском регионе, заявил, что наращивание активности НАТО в Черном море ухудшает ситуацию в области безопасности, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

"Исходим из того, что эта активность ухудшает ситуацию в области безопасности. Черное море всегда было морем сотрудничества", - сказал он.

Напомним, 14 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса рассматривают возможности увеличить присутствие в Черном море.

Позже министр обороны Украины Степан Полторак во время брифинга в Брюсселе после заседания министров обороны стран Альянса сообщил, что почти каждый месяц в 2019 году в украинские порты будут осуществлять заходы корабли НАТО.

Как сообщал УНН, 15 февраля в Стамбул зашел флагман Постоянной противоминной группы НАТО №2 - Standing NATO Mine Countermeasures Group Two (SNMCMG2) - плавбаза ВМС Германии FGS Werra (А 514), который направляется в Черное море войдет.

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