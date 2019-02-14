Полторак: почти ежемесячно в порты Украины будут заходить корабли НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Почти каждый месяц в 2019 году в украинские порты будут осуществлять заходы корабли постоянных морских группировок и ключевых союзников НАТО. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время брифинга в Брюсселе после заседания министров обороны стран Альянса, передает корреспондент УНН.
"В этом году будет значительно активизировано военно-морское присутствие НАТО в Черном море. Почти каждый месяц в украинские порты будут осуществлять заходы корабли как постоянных морских группировок НАТО, так и ключевых союзников", - сказал Полторак.
По его словам, это будет делаться в том числе для того, чтобы проводить совместные учения с ВМС Украины для повышения возможностей украинских военно-морских сил.
Напомним, НАТО рассматривает возможность увеличить присутствие в Черном море.