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Полторак: майже щомісяця до портів України заходитимуть кораблі НАТО

Полторак: майже щомісяця до портів України заходитимуть кораблі НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Майже кожного місяця у 2019 році до українських портів будуть здійснювати заходи кораблі постійних морських угрупувань і ключових союзників НАТО. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак під час брифінгу в Брюсселі після засідання міністрів оборони країн Альянсу, передає кореспондент УНН.

"Цього року буде значно активізовано військово-морську присутність НАТО в Чорному морі. Майже кожного місяця до українських портів будуть здійснювати заходи кораблі як постійних морських угрупувань НАТО, так і ключових союзників", - сказав Полторак.

За його словами, це робитиметься в тому числі для того, щоб проводити сумісні навчання з ВМС України для підвищення спроможностей українських військово-морських сил.

Нагадаємо, НАТО розглядає можливість збільшити присутність у Чорному морі.

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