Полторак: майже щомісяця до портів України заходитимуть кораблі НАТО

"Цього року буде значно активізовано військово-морську присутність НАТО в Чорному морі. Майже кожного місяця до українських портів будуть здійснювати заходи кораблі як постійних морських угрупувань НАТО, так і ключових союзників", - сказав Полторак.

За його словами, це робитиметься в тому числі для того, щоб проводити сумісні навчання з ВМС України для підвищення спроможностей українських військово-морських сил.

Нагадаємо, НАТО розглядає можливість збільшити присутність у Чорному морі.