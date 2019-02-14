Полторак: майже щомісяця до портів України заходитимуть кораблі НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Майже кожного місяця у 2019 році до українських портів будуть здійснювати заходи кораблі постійних морських угрупувань і ключових союзників НАТО. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак під час брифінгу в Брюсселі після засідання міністрів оборони країн Альянсу, передає кореспондент УНН.
"Цього року буде значно активізовано військово-морську присутність НАТО в Чорному морі. Майже кожного місяця до українських портів будуть здійснювати заходи кораблі як постійних морських угрупувань НАТО, так і ключових союзників", - сказав Полторак.
За його словами, це робитиметься в тому числі для того, щоб проводити сумісні навчання з ВМС України для підвищення спроможностей українських військово-морських сил.
Нагадаємо, НАТО розглядає можливість збільшити присутність у Чорному морі.