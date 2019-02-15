У МЗС РФ прокоментували збільшення присутності НАТО в Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Заступник голови Міністерства закордонних справ РФ Олександр Грушко, коментуючи заяву Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга про можливість розширення присутності Альянсу в чорноморському регіоні, заявив, що нарощування активності НАТО в Чорному морі погіршує ситуацію в області безпеки, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Виходимо з того, що ця активність погіршує ситуацію в області безпеки. Чорне море завжди було морем співпраці", - сказав він.
Нагадаємо, 14 лютого генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що країни Північноатлантичного альянсу розглядають можливості збільшити присутність в Чорному морі.
Пізніше міністр оборони України Степан Полторак під час брифінгу в Брюсселі після засідання міністрів оборони країн Альянсу повідомив, що майже кожен місяць в 2019 році в українські порти здійснюватимуть заходи кораблі НАТО.
Як повідомляв УНН, 15 лютого в Стамбул зайшов флагман Постійної протимінної групи НАТО №2 - Standing NATO Mine Countermeasures Group Two (SNMCMG2) - плавбаза ВМС Німеччини FGS Werra (А 514), який направляється в Чорне море увійде.