В Черное море направляется немецкий корабль НАТО

15 февраля в 7:45 в пролив Босфор курсом на Стамбул вошел флагман SNMCMG2 - немецкий корабль комплексного снабжения FGS Werra (А 514) типа "Эльба". Примерно в 8:15 корабль пришвартовался в Стамбуле у военного причала на мысе Сарайбурну (там, где знаменитый дворец Топкапы).

Германия возглавила SNMCMG2 в январе 2019 года на ротационной основе. Командир - Commander Martin SCHWARZ, German Navy. Интересно, что FGS Werra (А 514) прибывает в регион почти без остановки: 2 февраля он вышел из немецкой военно-морской базе в Вильгельмсхафене и сделал только одну остановку 11-12 февраля в греческом порту.

Серия из шести плавбаз типа "Эльба" (проект 404), предназначенных для мобильного обеспечения в море ракетных катеров и торпедных катеров и тральщиков в зоне ответственности национальных военно-морских сил.

Основными задачами этих судов является ремонт, восстановление и диагностика техники и оружия, обеспечение кораблей горюче-смазочными материалами, продовольствием, боеприпасами и снаряжением, а также при необходимости электроэнергией.

Корабль способен перевозить 450 т дизельного топлива, 11 т машинного масла, 27 т продовольствия, 150 т пресной воды, 130 т боеприпасов и снаряжения. На палубе может размещаться вертолет NH90 или Sea King. Особенностью плавбаз типа "Эльба" является использование переменных контейнерных модулей, состав которых зависит от характера боевой деятельности обеспечиваемых кораблей. Модули формируются из контейнеров стандартных размеров массой до 7,5 т. Для всей серии плавбаз этого проекта разработан комплект из 51 контейнера, где есть оборудование для механических и радиотехнических ремонтных мастерских, помещений походного штаба соединений кораблей, хранилищ документаций, запасных частей, трального вооружения и водолазного снаряжения. На палубе каждого судна в два яруса может быть расположено до 24 контейнеров с оборудованием.

Напомним, страны Североатлантического альянса рассматривают возможности увеличить присутствие в Черном море. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе.