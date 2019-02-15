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До Чорного моря прямує німецький корабель НАТО

До Чорного моря прямує німецький корабель НАТО

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Чорне море увійде флагман Постійної протимінної групи НАТО №2 - Standing NATO Mine Countermeasures Group Two (SNMCMG2) - плавбаза ВМС Німеччини FGS Werra (А 514). 15 лютого корабель зайшов до Стамбулу. Про повідомляє УНН з посиланням на моніторингову групу "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та редакції BlackSeaNews.

15 лютого о 7:45 до протоки Босфор курсом на Стамбул увійшов флагман SNMCMG2 - німецький корабель комплексного постачання FGS Werra (А 514) типу "Ельба". Приблизно о 08:15 корабель пришвартувався в Стамбулі у військового причалу на мисі Сарайбурну (там де знаменитий палац Топкапи).

Німеччина очолила SNMCMG2 в січні 2019 на ротаційній основі. Командир - Commander Martin SCHWARZ, German Navy. Цікаво, що FGS Werra (А 514) прибуває до регіону майже без зупинки: 02.02.2019 він вийшов з німецької військово-морській базі в Вільгельмсхафені і зробив тільки одну зупинку 11-12 лютого в грецькому порті.

Серія з шести плавбаз типу "Ельба" (проект 404), призначених для мобільного забезпечення в море ракетних катерів і торпедних катерів і тральщиків в зоні відповідальності національних військово-морських сил.

Основними завданнями цих суден є ремонт, відновлення і діагностика техніки і зброї, забезпечення кораблів паливно-мастильними матеріалами, продовольством, боєприпасами і спорядженням, а також при необхідності електроенергією.

Корабель здатний перевозити 450 т дизельного палива, 11 т машинного масла, 27 т продовольства, 150 т прісної води, 130 т боєприпасів і спорядження. На палубі може розміщуватися вертоліт NH90 або Sea King. Особливістю плавбаз типу "Ельба" є використання змінних контейнерних модулів, склад яких залежить від характеру бойової діяльності забезпечуваних кораблів. Модулі формуються з контейнерів стандартних розмірів масою до 7,5 т. Для всієї серії плавбаз цього проекту розроблено комплект з 51 контейнера, де є обладнання для механічних та радіотехнічних ремонтних майстерень, приміщень похідного штабу з'єднань кораблів, сховищ документацій, запасних частин, трального озброєння і водолазного спорядження. На палубі кожного судна в два яруси може бути розташовано до 24 контейнерів з обладнанням.

Нагадаємо, країни Північноатлантичного альянсу розглядають можливості збільшити присутність у Чорному морі. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг під час прес-конференції в Брюсселі

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