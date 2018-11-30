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В МИД РФ пригрозили украинским дипучреждениям: у россиян может лопнуть терпение

Киев  •  УНН

 • 11869 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. У граждан РФ в какой-то момент может "лопнуть терпение", что приведет к нападению на дипломатические представительства Украины на российской территории. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве, передает корреспондент УНН.

“Учитывая, что средства массовой информации регулярно освещают то, что украинские националисты и радикалы позволяют себе по отношению к российским дипломатическим и консульским представителям, и это регулярно освещается ... у меня только один вопрос: в Украине вообще понимают, что рано или поздно у российской общественности может лопнуть терпение?” - заявила Захарова.

Она подчеркнула, что украинские дипломатические консульские представительства и украинские дипломаты все еще работают на территории Российской Федерации.

“Мне кажется, в Украине должны понимать, что Российская Федерация будет пытаться делать все, чтобы оставаться преданными конвенциям по дипломатическим сношениям, охранять диппредставительства на территории нашей страны, но есть предел народному терпению, об этом также надо помнить”, — заявила пресс-секретарь.

Как сообщал УНН, следственный комитет Российской Федерации возбудил два уголовных дела по признакам нападения на учреждения пользующихся международной защитой. Российские следователи обвиняют участников акций протестов, которые выступали против российской агрессии под посольством России в Киеве и российским консульством в Харькове в период 25-26 ноября.

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