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У МЗС РФ пригрозили українським дипустановам: у росіян може урватись терпець

У МЗС РФ пригрозили українським дипустановам: у росіян може урватись терпець

Київ • УНН

 • 11872 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. У громадян РФ в якийсь момент може “урватись терпець”, що призведе до нападу на дипломатичні представництва України на російській території. Про це заявила офіційний речник МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу в Москві, передає кореспондент УНН.

"Враховуючи, що засоби масової інформації регулярно висвітлюють те, що українські націоналісти і радикали дозволяють собі по відношенню до російських дипломатичних та консульських представників, і це регулярно висвітлюється ... у мене лише одне питання: в Україні взагалі розуміють, що в якийсь момент у російської громадськості може урватись терпець?“ - заявила Захарова.

Вона наголосила, що українські дипломатичні консульські представництва і українські дипломати все ще працюють на території Російської Федерації.

“Мені здається, в Україні мають розуміти, що Російська Федерація намагатиметься робити все, щоб залишатись відданими конвенціям по дипломатичним зносинам, охороняти дипустанови на території нашої країни, але є межа народному терпінню, про це також треба пам’ятати”, — заявила речниця.

Як повідомляв УНН, слідчий комітет Російської Федерації порушив дві кримінальні справи за ознаками нападу на установи які користуються міжнародним захистом. Російські слідчі звинувачують учасників акцій протестів, які виступали проти російської агресії під посольством Росії у Києві та російським консульством у Харкові у період 25-26 листопада.

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