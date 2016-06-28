В МИД РФ обсудили с послами стран ЕС ситуацию в Украине и Сирии

"Во время мероприятия рассмотрели нынешнюю ситуацию в диалоге России с Европейским союзом, обсуждены актуальные международные проблемы, включая тематику украинского кризиса и урегулирование в Сирии", - говорится в сообщении МИД.

Напомним, выстраивание отношений с Россией названо ключевым стратегическим вызовом для Евросоюза в новой внешнеполитической стратегии ЕС.