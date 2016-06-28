В МИД РФ обсудили с послами стран ЕС ситуацию в Украине и Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Ситуация на востоке Украины и кризис в Сирии обсуждались на традиционной встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с главами дипломатических миссий стран-членов ЕС и руководителем представительства Евросоюза в Москве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
"Во время мероприятия рассмотрели нынешнюю ситуацию в диалоге России с Европейским союзом, обсуждены актуальные международные проблемы, включая тематику украинского кризиса и урегулирование в Сирии", - говорится в сообщении МИД.
Напомним, выстраивание отношений с Россией названо ключевым стратегическим вызовом для Евросоюза в новой внешнеполитической стратегии ЕС.